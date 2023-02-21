Теперь белорусские выпускники смогут поступать в российские ВУЗы. Сертификат о прохождении централизованного экзамена приравняют к итогам ЕГЭ. Для этого результаты экзамена нужно будет предоставить в приемную комиссию выбранного ВУЗа. Напомним, первый централизованный экзамен (по русскому и белорусскому) пройдет 14 мая 2023 года, сдача второго состоится 21 мая. К этому моменту учебный год в белорусских школах будет завершен. Сами экзамены будут проходить в воскресные дни. Резервные дни централизованного экзамена – с 23 по 25 мая и с 21 по 23 августа.