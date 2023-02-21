Маршруткам и автобусам пристальное внимание, особенно после аварии, которая произошла 20 февраля в Смолевичском районе. Лоб в лоб столкнулись груженный МАЗ и маршрутное такси. 11 человек погибли сразу, в их числе и ребенок. Остальные пассажиры в больнице. На данный момент известно о возбуждении уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По 5 марта у сотрудников ГАИ на особом контроле будут водители автобусов и маршрутных такси. Во время профилактических мероприятий они отработают все участки улично-дорожной сети. Особое внимание будут уделять физическому состоянию водителей.