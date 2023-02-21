Долгожданный капремонт придет в 14 мозырских домов в текущем году. Полный перечень адресов опубликован на сайте райисполкома

На сайте Мозырского райисполкома появился текущий график капитального ремонта жилого фонда. В 2023 году свежий облик обретут 14 домов. В список попали два дома, где работы начались в прошлом году — №10 по переулку Березовый и №1 по Интернациональной. Самые старые в обновленном графике – дома № 6 и 8 по переулку Березовый, они 1929 года постройки. В остальном под программу попали дома 1975-1977 годов постройки на Притыцкого, бульваре Юности, Полесской, Ленинской, Нежнова и Якуба Колоса. До старта работ по капремонту с собственниками домов должны провести собрания и будут заключаться соответствующие договора: в них будут расписаны действия организаций, делающих капремонт, порядок их осуществления, сроки окончания работ и другое. В этом же году начнут делать капремонт по трем адресам в агрогородке Козенки, но завершат его только в 2024-м.