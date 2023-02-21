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Рубрика: Новости

Профсоюзный лидер Гомельщины Петр Кириченко встретился с трудовым коллективом Мозырского опытного лесхоза

21 февраля 2023, 18:50

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