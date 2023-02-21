С 20 по 26 февраля – масленичная неделя. А в Мозыре в субботу пройдут традиционные народные гуляния

Блины, шествие ряженых и состязания на масленичном столбе! Мозырян и гостей города приглашают на фольклорный праздник «Масленица». Он пройдет в субботу, 25 февраля, в городском парке. Программа, как и полагается, насыщена народными обрядами и традициями. Можно будет отведать горячих блинов и не только, увидеть шествие ряженых и стать участником игровой программы, насладиться концертом, потанцевать. Самые смелые и ловкие попытаются выиграть приз, покорив масленичный столб! Обязательно на «Масленицу» сожгут чучело Зимы. Таким образом в народе провожают холода, а вместе с ними – все плохое. И встречают весну! А начнется праздник в парке в 12 часов.