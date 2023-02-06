Нашел чужую банковскую карту и потратил деньги, которые были на ней. Мозырянин стал фигурантом уголовного дела

В последний день 2022-го мозырянин, 1991 года рождения, нашел на улице куртку, в кармане которой была банковская карта. Воспринял как подарок судьбы. С чужим безналом отправился по магазинам за покупками к праздничному столу. Покупал продукты, спиртное. После отдал карту 15-летней дочери своей сожительницы, якобы он получил зарплату и пусть девочка купит себе подарки к Новому году. Подросток приобрела беспроводные наушники, а также игрушку для своей сестрички. Всего за один день было потрачено более 1000 рублей. Однако гулянка на широкую ногу за чужой счет длилась недолго. Мужчину задержали милиционеры. Установить его личность помогли камеры видеонаблюдения, установленные в местах, где он рассчитывался картой. На данный момент возбуждено дело по статье «Хищение имущества путем модификации компьютерной информации».