50-летнего гражданина Мозыря ищут в Нижегородской области. 9 декабря 2022 года он уехал в Нижний Новгород и с тех пор его местонахождение не известно

50-летнего гражданина Республики Беларусь, Цыблиенко Владимира, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщают представители поисково-спасательного центра «Рысь» в социальных сетях. По данным поисковиков, мужчина проживает в городе Мозырь Гомельской области. Согласно информации, 9 декабря 2022 года он уехал в Нижний Новгород и пропал. С тех пор нахождение Цыблиенко Владимира неизвестно. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: +375336224222, +375293539409 или 102.