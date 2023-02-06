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Рубрика: Новости

50-летнего гражданина Мозыря ищут в Нижегородской области. 9 декабря 2022 года он уехал в Нижний Новгород и с тех пор его местонахождение не известно

6 февраля 2023, 18:49

50-летнего гражданина Республики Беларусь, Цыблиенко Владимира, ищут в Нижегородской области. Об этом сообщают представители поисково-спасательного центра «Рысь» в социальных сетях. По данным поисковиков, мужчина проживает в городе Мозырь Гомельской области. Согласно информации, 9 декабря 2022 года он уехал в Нижний Новгород и пропал. С тех пор нахождение Цыблиенко Владимира неизвестно. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефонам: +375336224222, +375293539409 или 102.

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