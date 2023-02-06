ГАИ усилит контроль за водителями автомобилей-такси

На территории Гомельской области Госавтоинспекторы с 6 по 12 февраля 2023 года проведут рейдовые мероприятия, направленные на пресечение нарушений ПДД водителями такси. К сожалению, дорожно-транспортная обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, в том числе автомобилями-такси, продолжает оставаться неблагоприятной. В 2022 году с участием данной категории транспортных средств произошло 25 ДТП, в которых 28 человек получили травмы различной степени тяжести и 5 – погибли.

Несмотря на неутешительную статистику, водители продолжают допускать грубые нарушения Правил дорожного движения: проезжают перекрестки на запрещающий красный сигнал светофора, игнорируют требования дорожных знаков, превышают установленный скоростной режим, нарушают правила обгона и что еще хуже, садятся за руль в состоянии опьянения или без права управления.

В связи с этим, особое внимание правоохранители уделят соблюдению скоростных режимов, правил обгона и проезда перекрестков, а также правильному расположению транспортных средств на проезжей части, количеству перевозимых пассажиров и наличию при себе всех необходимых документов. Кроме того, с целью пресечения фактов непредоставления преимущества в движении пешеходам контроль, в том числе скрытый, будет усилен и вблизи пешеходных переходов!