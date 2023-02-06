Стало известно о сроках итоговой аттестации школьников в текущем учебном году

Министерство образования дало рекомендации по срокам проведения итоговой аттестации после завершения занятий в текущем учебном году. Так, в ведомстве уточнили, что итоговая аттестация учащихся 9-го класса должна завершиться 25 мая, а определиться с итоговыми отметками тех, кто оканчивает 11-й класс, необходимо к 12 мая. При этом школьники, оканчивающие 11-й класс и выбравшие сдачу ЦЭ по иностранному языку, математике, всемирной истории, истории Беларуси, обществоведению, географии, биологии, физике или химии, должны быть аттестованы по этим предметам по итогам учебного года не позднее 19 мая.

Аттестация по тем предметам, которые не выбраны для сдачи ЦЭ, а также по оставшимся, не требующим итоговых испытаний, должна быть завершена к 25 мая. В Минобразования уточнили: допуск к итоговой аттестации по завершении обучения на II и III ступенях общего среднего образования осуществляется в соответствии с нормами, установленными п. 37–39 Правил проведения аттестации.