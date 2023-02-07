Народный молодежный театр «Легион» возвращается на сцену с любимой сказкой для взрослых «Про Федота стрельца, удалого молодца»

Народный молодежный театр «Легион» возвращается на сцену с любимым спектаклем своих поклонников. 22 февраля во Дворце культуры нефтепереработчиков представят обновленную версию «Федота-стрельца».

Сказка для взрослых «Про Федота стрельца, удалого молодца» —

один из самых ярких спектаклей народного молодежного театра «Легион». Если на сцене постановка по известному произведению Филатова, в зрительном зале всегда — аншлаг. Но, как говорят сами «легионеры», не бывает двух одинаковых спектаклей. И даже тех, кто не пропускает ни одного показа, они намерены по-хорошему удивить. Повезет и тем, кто историю про харизматичного Федота еще не видел!

У мозырян — своё авторское прочтение сказки, а еще яркие костюмы, отличная игра актёров. Что ещё нужно для приятного театрального вечера? Приходите 22 февраля во Дворец культуры Мозырского НПЗ и насладитесь творческим подарком от театра «Легион».