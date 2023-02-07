Приговор вынесен в отношении владельца собаки опасной породы, которая укусила мозырянку и её ребенка. Во что обойдутся дикие «шалости» бультерьера?

История с нападением собаки на четырехлетнюю девочку и её маму произошла в мае 2021 года. Неожиданно появившийся пёс покусал малышку и женщину, которая защищала своего ребенка. На площадке находились еще трое детей пострадавшей. Трехлетнего мальчика бультерьер успел схватить за штаны, вытащить из песочницы и протянуть по земле. Остальные дети физически от собаки не пострадали. Мозырянка с дочерью попали в больницу, а владельца собаки тогда привлекли к административной ответственности по ч.2 ст.16.30 КоАП. После женщина подала иск в суд Мозырского района о взыскании денежной компенсации морального вреда. Решением суда с ответчика взыскано в пользу истицы 3 000 рублей, ее несовершеннолетних дочери и сына – 4 000 рублей и 300 рублей соответственно. Решение суда вступило в законную силу.