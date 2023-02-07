Мозыряне могут принять участие в национальном диктанте по белорусскому языку. Он пройдет в феврале

Республиканский диктант по белорусскому языку под эгидой Национальной академии наук Беларуси пройдет 21 февраля. Диктант проведет Институт языкознания имени Якуба Коласа. Его приурочат к Международному Дню родного языка. Всё будет происходить в онлайн-режиме. 21 февраля в 13.00 включится трансляция на ютуб-канале Института, а также в Зуме. Планируется прямая трансляция диктанта на канале «Культура» Белорусского радио. Длиться диктант будет один час. Чтобы принять участие, нужно пройти регистрацию до 20 февраля на сайте института.