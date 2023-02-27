Мозыряне проводили зиму по всем масленичным канонам, правда, под зонтиками. Масленица 2023

Праздник состоится, точнее, состоялся при любой погоде. Символом мозырской Масленицы-2023 были не только блины, но и зонтик. Именно с этим аксессуаром ходили по городскому парку ряженые, выступали артисты, а также гости, которые, несмотря на дождливо-мокро-прохладную погоду, пришли в парк, чтобы вместе встретить весну. Организаторы подготовили массу сюрпризов – фотозоны, разнообразную концертную программу сразу на нескольких площадках. Можно было даже сразиться картошкой в шахматы. Подростки из Минска организовали свою акцию и приглашали мозырских сверстников на свой праздник. Экспозиция работ мозырских ремесленников, разнообразная праздничная торговля, где самыми популярными были, конечно же, блины – масленичные символы солнца, много спортивных состязаний. В центре парка расположился масленичный столб. Покорить его и в хорошую погоду весьма непросто, а что говорить про то, когда проливной дождь. Тем не менее, были те, кто справился с задачей и получил подарки от мозырских предприятий. Сцена эстрадной площадки объединила самых ярких мозырских солистов и артистов. Программа называлась «Красна, ясна, приходи, весна!». Зрители не просто слушали зажигательные композиции, но и активно танцевали. Праздновали масленицу и одновременно согревались активными телодвижениями. Масленица — древний славянский праздник с многочисленными обычаями, через века дошедший до наших дней. С приходом христианства его не единожды пытались запретить, но традиции оказались сильнее.

Веселые проводы зимы, озаренные радостным ожиданием весеннего обновления природы, завершились сжиганием чучела. Гости праздника на огненном фоне делали многочисленные фото. Кстати, согласно народным поверьям дождь на масленицу – к теплой весной, а также к богатой на грибы осени.

Виктория Синицкая, Ян Михаленя. ТКМ