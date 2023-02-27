Экспериментальная база «Криничная» подвела итоги работы за 2022 год. Они впечатляют

Стратегическое хозяйство. Так называют экспериментальную базу «Криничная» – единственное в Беларуси сельскохозяйственное предприятие, в арсенале которого есть даже кукурузокалибровочный завод, а с недавнего времени и консервный. Сегодня директору «Экспериментальной базы «Криничная» Николаю Рубахе, чтобы объехать всю территорию хозяйства, нужен не один день, выезжает даже за пределы района. Основа всего, в частности сельского хозяйства, – это, конечно, земля и то, что она дает. Работники экспериментальной базы от земли берут по максимуму. Поэтому на отчетной конференции звучали цифры исключительно с положительной динамикой.