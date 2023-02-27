«Сладкую клубничку» привез в Мозырь Сергей Славянский. Концерт собрал полный зал Дворца культуры «Строитель»

Свой концерт Сергей Славянский открыл заглавной песней из своего последнего альбома 2020 года. Его композиции просты и понятны каждому. В них нет громких гитар и суетливых барабанов, припевы наивны и просты, но именно этим песни артиста так популярны и любимы. Сергей сам пишет стихи и сочиняет музыку для своих альбомов. Альбом «#БУДУ» давно стал народным, он захватывает, его можно слушать как полноценное полотно, так и отдельными композициями. А названия песен как обертка от конфет, можно заранее понять, о чем пойдет речь – «Номер один», «Зацелую…» и «Виски с Колой». Славянский заслужил популярность у слушателей благодаря одной своей старой песне, для него она стала поистине пропуском в мир белорусского шоу- бизнеса. Эту песню могут не любить, могут ругать за простоту слога, но строчки из нее «Жена, жена — дорогая моя», не выкинуть, не задушить. Зал прямо замер перед началом этой песни, первые аккорды, первый набор воздуха в легкие и все как один запели. А после песни, которая посвящалась всем женам мира, со сцены зазвучала заглавная песня шоу – «Сладкая клубничка». Мотивы последней – это грезы о предстоящем лете, любви и… безмятежности.

Но артист не совсем артист, если не общается с залом, а Славянский. Как оказалось, мастер в этом деле. На сцену были приглашены пять женщин из зала. Каверзный вопрос от артиста, бонус – бокал игристого и танец.

Легкий акустический номер под гитару, где ноты ложились в один тонкий узор, где любовь витала в воздухе и где каждая хотела ущипнуть семейного счастья, которое досталось лирической «Татьяне». Уже ближе к финалу концерта, Сергей раскрыл секрет любовной химии, спев композицию из альбома, который готовиться к выходу.

Евгений Степанов. ТКМ