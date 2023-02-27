Патриотично, спортивно и с большим размахом. 12-ая школа стала площадкой для проведения фестиваля

Уже не первую субботу учащиеся школ встречаются, чтобы, как говорится, и себя показать, и на других посмотреть. А если быть точнее, показать свою силу, ловкость, физическую подготовку, да и в принципе, общие знания. Прошлая суббота не стала исключением. В спортивном зале 12-ой школы – различный инвентарь для прохождения полосы препятствий. Одним словом, ребят снова ждали не легкие состязания, большие нагрузки и задания на сообразительность. Выходной день у них вновь выдался насыщенный. Новый, необычный конкурс. Скоростная сборка спил-карты Беларуси. Если соединить области особого труда не составило, то с районами ребятам пришлось немного повозиться. А далее, стандартные задания: разборка и сборка автомата Калашникова, военно-прикладная эстафета, скорость и сила реакции в надевании противогаза, стрельба из пневматической винтовки. Кстати, в этих состязаниях участие принимали не только парни, но и девушки.

Стоит сказать, что абсолютно все команды в этой не простой борьбе показали достойные результаты. Но те, кто проявил себя чуть лучше, все же есть. Победителями военно-патриотического фестиваля стали хозяева площадки – ребята из 12 школы, серебро завоевали ребята из средней школы №14, а заслуженное третье место у команды 13 школы. Кстати, 4 марта, накануне женского дня, в этом же спортивном зале впервые пройдет состязание, участие в котором примут исключительно девушки.

Екатерина Горбачёва, Ян Михаленя. ТКМ