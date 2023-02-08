Мошенники продолжают разводить граждан на деньги, притворяясь покупателями на интернет-сайтах

Подобные заявления в ОВД поступают почти еженедельно. Лишившись денег, потерпевшие обращаются за помощью в милицию. Схема обмана пользователей весьма проста: злоумышленник под видом покупателя или продавца пишет в каком-нибудь мессенджере или соцсетях. Далее присылает ссылку якобы для получения денег. Интернет-пользователь, не задумываясь, переходит по ней, видит форму для ввода реквизитов для получения средств на карту и беспечно начинает их заполнять, а потом лишается всех денег. Зачастую преступники выставляют товар с крайне выгодной ценой. Милиция в очередной раз напоминает, что основой безопасности при совершении покупки/продажи товара является соблюдение следующих правил. Так, приобретайте вещи при личной встрече (так вы сможете детально осмотреть и оплатить товар на месте). Проверяйте достоверность номера телефона (если продавец не предоставляет свои данные – откажитесь от сделки; убедитесь, что код абонентского номера принадлежит операторам мобильной связи Беларуси). Не вносите предоплату (если продавец вызывает у вас хоть малейшие подозрения). Сохраняйте важную информацию (например, Ф.И.О. продавца/покупателя, его абонентский номер, документы об оплате, переписку на интернет-сайтах, соц.сетях или мессенджерах). Ни при каких обстоятельствах никому не сообщайте ваши паспортные данные, баланс и полные данные карты с СVV/CVC кодами либо временные коды, которые могли прийти вам на телефон как SMS, даже если вам обещают перевести деньги.