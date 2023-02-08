График школьных каникул на будущий учебный год

Министерство образования определило даты школьных каникул на следующий учебный год. Этот учебный год закончится 31 мая, а у 9 и 11 классов – 25 мая. Осенние каникулы продлятся 10 дней: с 29 октября по 7 ноября (включительно). Зимние каникулы – целых 15 дней. Начнутся они с 24 декабря и закончатся 7 января 2024 года. Следующая передышка от учебы после третей четверти продлится 8 дней: с 24 марта по 31 марта 2024 года. А летом дети будут отдыхать 92 дня: каникулы начнутся 1 июня и закончатся 31 августа 2024 года (для старшеклассников – с 12 июня). В первом и втором классах у школьников есть дополнительные мини-каникулы: они будут во время третей четверти, с 19 по 25 февраля 2024 года.