Известный фудблогер Марина Дикарева вновь приглашает мозырян на мастер-класс. Он пройдет на площадке ТЦ «Глобал Маркет»

Привлекательную и питательную «валентинку» ко Дню всех влюбленных приготовят участники интересного мастер-класса. Его проведет фудблогер из Мозыря Марина Дикарева. Вечером 10 февраля в торговом центре «Глобал Маркет» она поделится секретами приготовления небанального десерта к самому романтичному празднику года. Мастер-класс начнется в 18.00 на втором этаже ТЦ.