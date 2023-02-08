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Рубрика: Новости

Известный фудблогер Марина Дикарева вновь приглашает мозырян на мастер-класс. Он пройдет на площадке ТЦ «Глобал Маркет»

8 февраля 2023, 18:44

Привлекательную и питательную «валентинку» ко Дню всех влюбленных приготовят участники интересного мастер-класса. Его проведет фудблогер из Мозыря Марина Дикарева. Вечером 10 февраля в торговом центре «Глобал Маркет» она поделится секретами приготовления небанального десерта к самому романтичному празднику года. Мастер-класс начнется в 18.00 на втором этаже ТЦ.

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