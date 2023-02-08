Каким был Мозырь и каким стал? Сравнить, поностальгировать и просто окунуться в прошлое поможет необычный проект

А вы знали, что на площади Примостовая ранее была церковь, на месте военкомата – католический костел, а вместо Доски почета стояла женская гимназия. Если вы по-настоящему любите Мозырь, увлекаетесь историей города, к слову, безумно интересной, то вам точно стоит подписаться на эту страницу в инстаграмм. Ведет ее заместитель начальника пожарной аварийно-спасательной части № 1 Мозырского ГРОЧС Владимир Колоцей. Спасатель по профессии, краевед в душе. Страничку завел всего два года назад, а интерес к месту, где родился, с детства.

На данный момент на странице 99 публикаций. Все они посвящены Мозырю. Коллажи «было-стало». Кропотливая работа, изучение большого количества материала, как результат – люди любопытные могут наглядно окунуться в историю города, оценить временную разницу, понастольгировать.

Под каждым фото – публикация. Историческая справка с подробным описанием зданий и сооружений. Мозырь и мозыряне сквозь десятилетия и века. Как визитные карточки города – центральная площадь, набережная. А еще такие места, которые овеяны мифами и легендами, к примеру, Шайтан гора. Настоящий патриот Мозыря Владимир Колоцей увлеченно рассказывает о своем хобби и о малоизвестных, но весьма занимательных фактах.

У Владимира Колоцея множество креативных идей. В том числе ,делать сравнительные видео по фильмам, которые были сняты в Мозыре. А их около десятка.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ