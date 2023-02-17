Министр связи и информатизации Константин Шульган с рабочим визитом посетил Мозырь

В ходе Единого дня информирования состоялась встреча Министра связи и информатизации Республики Беларусь Константина Шульгана с руководством и работниками Мозырского зонального узла электросвязи и Мозырского районного узла почтовой связи. Тема единого дня информирования была весьма серьезная: «Обеспечение военной безопасности – важнейший фактор развития Республики Беларусь в современных условиях».