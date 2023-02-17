В Мозыре задержан наркокурьер. Задержание произвели сотрудники наркоконтроля, причем, прямо по дороге к месту закладки в Хойниках. В автомобиле 34-летнего мозырянинина были 17 фасованных свертков по полграмма каждый. Часть закладок обнаружили позже в тайниках на территории Мозырского и Ельского районов. Как установила экспертиза, это особо опасный психотроп веществом – альфа-PVP, общей массой почти 110 граммов. Мужчина проработал на наркомаркет около месяца. Товар получал в тайниках на территории Калинковичского района, затем фасовал и делал закладки на территории как Мозырского, так соседних Ельского и Хойникского районов. За это получал оплату от интернет-магазина. При осмотре места жительства горожанина правоохранители нашли у него более 15 таблеток ЛСД и иных запрещенных веществ.