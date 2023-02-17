Гомельщина первая из областей Беларуси принимает выставку «Беларусь интеллектуальная». Сегодня с технологиями будущего знакомились мозыряне

Гомельщина первая из областей Беларуси принимает выставку «Беларусь интеллектуальная». Проект о высоких инновациях уже наделал шуму в СМИ и социальных сетях. И неудивительно, что посмотреть на разработки белорусских ученых приезжают жители больших и малых городов. Сегодня с технологиями будущего знакомились мозыряне.

Во Дворце легкой атлетики в Гомеле – десятки стендов и более 400 экспонатов. От нашей области в масштабной выставке представлены 25 организаций: вузы, научные и промышленные учреждения. В том числе, Мозырский государственный педагогический университет имени Ивана Шамякина.

Военная оборона и машиностроение, робототехника и экология, IT и даже пищевая 3Д продукция! Многие из представленных разработок не имеют мировых аналогов. Другие – реальное импортозамещение. Инновации сегодня коснулись всех сфер жизни. И не обошли стороной здоровье и медицину.

Как выглядят белорусские ноутбуки и телевизор будущего, который не боится ударов? А чем примечательны белорусские беспилотники и электрокары? Об этом уже знают мозыряне, успевшие посетить «Беларусь интеллектуальную».

Техника для комфортной жизни, космический аппарат, «играющие роботы», разработки военной обороны, агропромышленного комплекса и многое другое. Интересное для себя на выставке найдет каждый.

На память о выставке у мозырян осталось много ярких фотографий. И еще больше – эмоций от возможности увидеть столько технологий в режиме реального времени! Окунуться в мир высоких достижений можно еще в течение двух дней – 18 и 19 февраля. В субботу «Беларусь интеллектуальная» открыта с 10 утра до 20 часов вечера. В воскресенье – с 10 до 16 часов. Адрес – ул. Юбилейная, 50. Вход на выставку свободный.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ