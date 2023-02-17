Мозырщина стала основной площадкой выездного семинара-совещания «Итоги работы отрасли животноводства за январь 2023». Участники – главы районов со всей Гомельской области. Первым объектом в плане посещения стала молочно-товарная ферма «Скрыгалов» экспериментальной базы «Криничная». Презентацию отделения и, в целом, предприятия проводил директор Николай Рубаха. Руководитель увлеченный, вникает во все процессы, считает, что в животноводстве мелочей не бывает. А организация процесса с учетом знаний повадок животных позволяет добиться максимальных надоев. Оптимизация трудового процесса, внедрение новых технологий, собственных ноу-хау – это позволяет успешно развиваться. Николай Рубаха не скрывал нюансов, говорил максимально открыто, чтобы остальные слышали и у себя внедряли. Особенности кормления, ветеринарного ухода и прочие нюансы. Ведь цель подобных мероприятий – это в первую очередь обмен опытом. В структуре экспериментальной базы «Криничная» есть уникальная ферма, на которой выращивают поголовье симменталов. Симментальская порода мясо-молочная. Эти красивые буренки привлекательны внешне, могут достигать до 700 килограммов, добродушны по характеру, в отличие от черно-белых сородичей, дают более жирное молоко. Ферма была реконструирована, процесс здесь налажен от а до, в чем могли лично убедиться участники выездного семинара. А вот посещение производственного участка открытого акционерного общества «Мозырьтехсервис» для участников семинара носило ознакомительный характер, то для предприятия – это была реклама собственной продукции. Успешно работают более 85-ти лет, производят, ремонтируют и обеспечивают запасными частями сельскохозяйственную технику, могут изготовить нестандартное оборудование, причем, вся продукция по весьма приемлемым ценам. Посещение этого объекта весьма актуально накануне посевного сезона. Итоги работы отрасли животноводства, воспроизводство стада подвели на пленарном заседании в Мозырском райисполкоме.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ