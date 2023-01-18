Уже сегодня вечером, 18 января, первые желающие будут окунаться в прорубь. Но самые массовые крещенские купания традиционно приходятся на 19 января

Безопасно окунуться в освященную прорубь мозыряне и гости города могут в парке, на территории спасательной станции. С 9 утра до 9 вечера 19 января здесь будут дежурить врачи и спасатели. В помещении станции купающиеся смогут переодеться и согреться. Медики напоминают, к ритуалу нужно готовиться. Людям с хроническими заболеваниями, беременным, пожилым и детям от погружения в холодную зимнюю воду лучше отказаться. Если вы решили присоединиться к такому празднованию Крещения, помните о безопасности. И выбирайте проверенные места. Традиция окунания в прорубь 18-19 января давняя: согласно писаниям, Иисус принял крещение в водах реки Иордан. При этом церковь на данном процессе не настаивает. Священнослужители говорят, на Крещение важнее молиться, делать добрые дела и участвовать в благотворительности.