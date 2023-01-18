По прогнозам синоптиков, Крещенских морозов в этом году мы не дождемся. А тем временем, уровень воды в Припяти продолжает приближаться к опасной отметке. Какие меры стоит принять при паводке, расскажем далее.

По данным Мозырского гидрологического поста, на утро 18 января уровень воды в реке Припять составлял 492 см. До критической отметки в 5 метров остается совсем немного. В МЧС не исключают сильные затопления в ближайшее время. Вода в Припяти продолжит подниматься за счет таяния льда и снега. В Гомельском областном управлении МЧС рассказывают, паводок в январе – явление несвоевременное. В целом, сильные паводки на Гомельщине случаются раз в 10 лет. Последний был в 2013 году, перед ним – в 2003-м. Как правило, пик приходится на начало весны. Спасатели продолжают мониторить ситуацию и советуют быть готовыми к любому развитию событий. В случае нарушения условий жизни населения МЧС и заинтересованные ведомства готовы оперативно ликвидировать чрезвычайные ситуации. Если ваше жилье находится в потенциальной зоне подтопления, уже сегодня уберите с подворья вещи, которые могут пострадать от воды. Очистите дренажные и сточные канавы от накопившегося мусора, веток и льда. В подтапливаемых помещениях не пользуйтесь электроприборами, не включайте освещение. На всякий случай соберите тревожный чемоданчик, где должны быть только самые необходимые вещи – документы, деньги, еда и лекарства.