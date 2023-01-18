68-летняя мозырянка попала под машину на пешеходном переходе. ДТП произошло вечером 16 января

ДТП произошло в Мозыре 16 января примерно в 17:50. 42-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался по улице Гагарина в направлении бульвара Юности. На нерегулируемом пешеходном переходе не предоставил преимущество и совершил наезд на 68-летнюю женщину. Она доставлена в больницу. Еще одна авария с пострадавшими произошла 17 января в районе станции Мозырь. Примерно в 13:25. 41-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди А8», двигался по ул. Социалистической в направлении ул. Островского. По информации ГАИ, он не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где опрокинулся в кювет. В результате ДТП травмы получили три человека: двое пассажиров 36 и 28 лет, а также водитель иномарки. Он, к слову, не был пристегнут ремнем безопасности, и попал в реанимацию. По факту происшествий продолжается проверка.