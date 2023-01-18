В дома мозырян стучатся лжеэнергетики! О новом виде мошенничества предупреждают в милиции

В квартиры к пожилым гражданам стучаться лжеэнергетики. Как рассказали в Мозырском РОВД, в квартиры к одиноким пенсионерам приходят якобы представители компании «Энергомонтаж», предъявляют удостоверение, утверждают, что надо поменять электросчетчик. Можно на месте и за наличные деньги. Филиал «Энергосбыт» РУП «Гомельэнерго» эту информацию опровергает. На территории Гомельской области в настоящий момент осуществляется замена счетчиков в рамках программы модернизации: замена индукционных электросчетчиков на их электронные аналоги. Замена плановая и абсолютно бесплатная. В Беларуси предприятие под названием «Энергомонтаж» не существует – ликвидировано в 2001 году. Обязательно предупредите о мошенниках своих родителей и престарелых родственников.