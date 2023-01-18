Представители промышленной сферы, культуры, образования, здравоохранения… Каждый в этом зале прожил насыщенную трудовую жизнь. И сегодня продолжает активно участвовать в общественной деятельности. Мозырский районный Совет ветеранов насчитывает более чем 21 тысячу человек. Они объединены в 118 первичных организаций. Самые инициативные собрались в кинотеатре «Мир» на пленум. В начале подвели итоги работы за прошлый год. 2022-й выдался насыщенным – состоялось 185 мероприятий с участием мозырских ветеранов! Это юбилейный пленум к 35-летию организации, и открытие памятной доскИ на здании прокуратуры. Посещение «Поезда Победы» и предприятий района, участие в конкурсах и массовых городских мероприятиях. В «золотом» возрасте они не теряют интереса к жизни, и работают над улучшением ее качества и над ее активностью. Мозырский райисполком, Совет депутатов, профсоюз, Белорусский республиканский Союз молодежи, Красный крест, общественная организация Белая Русь. Со всеми контачат, взаимодействуют, реализуют совместные проекты. Люди с большим багажом опыта и знаний считают своей основной задачей – активное участие в общественной жизни района, волонтерскую деятельность, помощь одиноко проживающим ветеранам, и, пожалуй, главное, патриотическое воспитание молодежи.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ
Пленум Мозырского районного Совета ветеранов. Самые активные пенсионеры района подвели итоги работы за прошедший год и обсудили планы на будущее
Представители промышленной сферы, культуры, образования, здравоохранения… Каждый в этом зале прожил насыщенную трудовую жизнь. И сегодня продолжает активно участвовать в общественной деятельности. Мозырский районный Совет ветеранов насчитывает более чем 21 тысячу человек. Они объединены в 118 первичных организаций. Самые инициативные собрались в кинотеатре «Мир» на пленум. В начале подвели итоги работы за прошлый год. 2022-й выдался насыщенным – состоялось 185 мероприятий с участием мозырских ветеранов! Это юбилейный пленум к 35-летию организации, и открытие памятной доскИ на здании прокуратуры. Посещение «Поезда Победы» и предприятий района, участие в конкурсах и массовых городских мероприятиях. В «золотом» возрасте они не теряют интереса к жизни, и работают над улучшением ее качества и над ее активностью. Мозырский райисполком, Совет депутатов, профсоюз, Белорусский республиканский Союз молодежи, Красный крест, общественная организация Белая Русь. Со всеми контачат, взаимодействуют, реализуют совместные проекты. Люди с большим багажом опыта и знаний считают своей основной задачей – активное участие в общественной жизни района, волонтерскую деятельность, помощь одиноко проживающим ветеранам, и, пожалуй, главное, патриотическое воспитание молодежи.