Пленум Мозырского районного Совета ветеранов. Самые активные пенсионеры района подвели итоги работы за прошедший год и обсудили планы на будущее

Представители промышленной сферы, культуры, образования, здравоохранения… Каждый в этом зале прожил насыщенную трудовую жизнь. И сегодня продолжает активно участвовать в общественной деятельности. Мозырский районный Совет ветеранов насчитывает более чем 21 тысячу человек. Они объединены в 118 первичных организаций. Самые инициативные собрались в кинотеатре «Мир» на пленум. В начале подвели итоги работы за прошлый год. 2022-й выдался насыщенным – состоялось 185 мероприятий с участием мозырских ветеранов! Это юбилейный пленум к 35-летию организации, и открытие памятной доскИ на здании прокуратуры. Посещение «Поезда Победы» и предприятий района, участие в конкурсах и массовых городских мероприятиях. В «золотом» возрасте они не теряют интереса к жизни, и работают над улучшением ее качества и над ее активностью. Мозырский райисполком, Совет депутатов, профсоюз, Белорусский республиканский Союз молодежи, Красный крест, общественная организация Белая Русь. Со всеми контачат, взаимодействуют, реализуют совместные проекты. Люди с большим багажом опыта и знаний считают своей основной задачей – активное участие в общественной жизни района, волонтерскую деятельность, помощь одиноко проживающим ветеранам, и, пожалуй, главное, патриотическое воспитание молодежи.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ