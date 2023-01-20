Уровень воды в Припяти уже вторые сутки падает. Однако по-прежнему остаются подтопленными дачи в районе Лубни

2023 год начался с аномалий. В Мозыре разлилась Припять, подтопленными оказались более сотни дач в районе нового моста! Уровень воды приближался к критической отметке в 5 метров. Причиной стало скопление льда в реке, протяженностью 37 километров, от Акулинки Мозырского района до деревни Конотоп Наровлянского района. Однако на Крещение, можно сказать, случилось чудо. Припять беспрепятственно пошла, соответственно, вода стала отступать. На 20 января уровень воды в реке Припять по данным гидропоста, находящегося в Мозырь, составляет 464 cм над нулем поста. За прошедшие 24 часа уровень понизился на 12 см. Однако подтопленными еще остаются 120 дачных домов. Для справки, в этот день минимальный уровень воды: 105 см, был в 2020 году. Максимальный: 429 см, был в 2018 г. Судя по всему, январь 2023 войдет в январские метеорекорды.