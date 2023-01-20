Итоги работы организаций здравоохранения Мозырского района в 2022 году и основные направления деятельности в 2023 обсудили на медико-санитарном совете, который прошел в большом зале райисполкома. В президиуме начальник главного управления здравоохранения Гомельского облисполкома Николай Куденьчук, глава Мозырского района Елена Павлечко. Сферу здравоохранения в цифрах, фактах, достижениях представила главный врач Мозырской центральной городской поликлиники Наталья Тишкова. Последние несколько лет медикам пришлось работать в непростых условиях, именно на сферу здравоохранения пришлась наибольшая нагрузка в связи с распространением COVID-19. Это было время быстрых решений, оперативных действий. И это принесло свои плоды. Обеспечена готовность учреждений здравоохранения к приёму пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, оптимизирована работа амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения. Налажен ежедневный мониторинг перепрофилирования коечного фонда в зависимости от эпидемиологической ситуации и числа пациентов с коронавирусной инфекцией, пневмониями. Организации здравоохранения района располагают необходимой материально-технической базой.

Ковид-19 внес коррективы в работу сферы здравоохранения, но не отразился на основных функциях – это раннее выявление и лечение заболеваний крови, сердечно-сосудистой системы, онкологии. На базе Мозырской центральной городской поликлиники функционирует межрайонный кардиологический центр для оказания специализированной медицинской помощи жителям всего Полесского куста, в Мозыре делают уникальные операции по замене суставов. В 2022 году за счет бюджетных и внебюджетных средств были проведены текущие и капитальные ремонты, приобретено современное медицинское оборудование, специальный транспорт, в том числе передвижной «Пульмоэкспресс». Что касается итогов 2022 все целевые показатели Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность» были выполнены. Задачи на 2023 остаются прежние – доступность медицинских услуг, своевременное и качественное оказание медпомощи, профилактика, предупреждение и раннее выявление заболеваний. Также медико-санитарный совет стал поводом наградить лучших сотрудников, грамотами и цветами.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ