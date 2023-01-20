О правилах дорожного движения – через интерактивные игры и мультфильмы. Сотрудники отдела ГАИ Мозырского РОВД посетили детский сад №7 с профилактическим мероприятием. Цель – в очередной раз обновить в памяти самых юных участников дорожного движения базовые правила и знания. Повторили правила безопасности и сигналы светофора, посмотрели тематический мультик, поиграли в эстафеты. Дошкольники рассказали стихотворения о ПДД. А главный сюрприз ждал во дворе детского сада, где временно припарковалась настоящая патрульная машина. Стоит надеяться, вот эти мальчишки и девчонки, которые так старательно изучили устройство спецтранспорта, всегда будут помнить о своей безопасности!