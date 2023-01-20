Открыт сбор средств на операцию по кохлеарной имплантации для маленького Романа Власова

О помощи просят родители Власова Романа из Гомеля. Малышу почти 2 года, с рождения он ничего не слышит, не разговаривает. Родился Рома в феврале 2021, по всем показателям был здоровым мальчишкой. К 6 месяцам родители начали замечать, что у Ромы нет реакции на громкие звуки. После долгих медицинских обследований ребенку поставили диагноз: Двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость. Врачи предложили сделать кохлеарную имплантацию. В Беларуси на одно ушко такие операции делают бесплатно. Но к сожалению закупка систем усложнилась наложенными санкциями. Кохлеарный имплант родители Романа ждут уже год. Оптимальный возраст для такой операции 1.5-2.5 года. После с каждым днем все тяжелее адаптироваться, привыкать к звукам и научиться разговаривать. Операция необходима для нормального развития мальчика. У Романа двусторонняя тугоухость, необходима и вторая операция. Ее могут провести в ближайшее время в Польше в Центре слуха и речи «Мединкус». Стоимость системы и проведение операции составляет 32 000 евро. Для семьи малыша — это огромные деньги. Благодаря отзывчивым людям нам осталось собрать 10 000 евро, но время летит с невероятной скоростью, а ребенок живет в полной тишине. Семья Романа просит поучаствовать в сборе денежных средств на приобретение системы и проведение жизненно необходимой операции.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ:

Благотворительные счета открыты в ОАО «АСБ Беларусбанк»

г.Гомель, пр.Ленина, д.19, отделение 300/3009

на имя Круковской Елизаветы Дмитриевны

УНП 100325912

БИК AKBBY2X

Транзитный счёт: BY12 AKBB 3819 3821 0003 1000 0000

Благотворительный счёт в бел. руб:

BY14 AKBB 3134 0000 0149 8007 0000 BYN

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Благотворительный счёт в долларах США:

BY32 AKBB 3134 1000 0079 5007 0000 USD

Последние три цифры по номеру паспорта: 305

Получатель платежа: КРУКОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА (мама)

Назначение платежа: НА ОПЕРАЦИЮ ПО КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ДЛЯ ВЛАСОВА РОМАНА

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