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Рубрика: Новости

Оперативно-информационный мониторинг цен продолжают проводить представители Федерации профсоюзов Беларуси

23 января 2023, 18:41

Представители Федерации профсоюзов Беларуси продолжают работу по масштабному мониторингу цен. На данном этапе она носит оперативно-информационный характер. Если вы столкнулись с необоснованным повышением цены, отсутствием конкретного товара в магазине или сокращением ассортимента, сообщите об этом по одному из номеров: +375-44-702-62-38 или +375-44-701-46-74. Обращаться можно ежедневно по будням с 9.00 до 18.00. Вся поступившая информация будет проверена профсоюзами.

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