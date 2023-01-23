Оперативно-информационный мониторинг цен продолжают проводить представители Федерации профсоюзов Беларуси

Представители Федерации профсоюзов Беларуси продолжают работу по масштабному мониторингу цен. На данном этапе она носит оперативно-информационный характер. Если вы столкнулись с необоснованным повышением цены, отсутствием конкретного товара в магазине или сокращением ассортимента, сообщите об этом по одному из номеров: +375-44-702-62-38 или +375-44-701-46-74. Обращаться можно ежедневно по будням с 9.00 до 18.00. Вся поступившая информация будет проверена профсоюзами.