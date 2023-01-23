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Рубрика: Новости

Смертельное ДТП в Калинковичском районе: погиб пешеход

23 января 2023, 18:45

За минувшие выходные на территории Гомельской области произошло 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 1 человек. 22 января, примерно в 20:20, 39-летний водитель, управляя автомобилем «Джилли Кулрэй» и двигаясь на 136 км автодороги Р-31 «Бобруйск – Мозырь – граница Украины» Калинковичского района, при встречном разъезде с другим транспортным средством, совершил наезд на 60-летнего пешехода, который, по предварительной информации, внезапно выбежал на проезжую часть. К слову, пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. В результате ДТП от полученных телесных повреждений пешеход скончался на месте происшествия.

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