На контроле – состояние медицинского обслуживания

Комитетом государственного контроля Гомельской области изучается доступность и состояние медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения региона. В этих целях 24-25 января с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 будут работать телефоны «горячей линии». Номер в г. Мозыре 8 (0236) 21-54-68. По указанным номерам граждане могут сообщить (в т.ч. анонимно) о нарушениях и недостатках в работе медицинских учреждений, несвоевременном, некачественном оказании медицинской помощи, недостаточном оснащении либо простое медоборудования, длительном ожидании медицинской помощи, необоснованном направлении на платные медицинские обследования и др. Комитет госконтроля также интересует мнение самих работников системы здравоохранения Гомельщины о наличии проблем в данной сфере и возможных путях их решения.