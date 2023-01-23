На областном этапе республиканской олимпиады по школьным предметам мозыряне завоевали 40 дипломов. Из них 8 – первой степени

Эрудированные и целеустремленные. 82 школьника Мозырского района принимали участие в областном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Из них 40 стали дипломантами. По информации отдела образования райисполкома, с 9-ю дипломами вернулись домой мозырские гимназисты. 8 наград – у учеников школы №14. Сразу семь дипломов по информатике в копилке воспитанников Алексея Борунова, педагога Центра юных пожарных. 4 взяли представители школы №16. Всего на областном этапе мозыряне получили 8 дипломов первой степени, 15 – второй и 17 – третьей. Финальные испытания этого года пройдут весной.