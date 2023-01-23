Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Мозырскому району информирует: началась кампания по декларированию физическими лицами доходов за 2022 год. Физические лица, получившие в 2022 году доходы, подлежащие налогообложению в налоговом органе, должны представить не позднее 31 марта 2023 года, налоговую декларацию по подоходному налогу. С перечнем подлежащих налогообложению доходов, порядком и способами представления такой декларации можно ознакомится на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь nalog.gov.by: в разделе «Актуальное» в рубрике «Представление физическими лицами налоговой декларации по подоходному налогу за 2022 год».