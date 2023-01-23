Следователи раскрыли подробности расследования многоэпизодного уголовного дела в отношении четырнадцати «спортиков», работавших на крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. Среди обвиняемых – бывший школьник, учащиеся средне-специальных учреждений, представители рабочих специальностей. В списке потерпевших — 15 жителей Гомеля и Гомельского района, Мозыря, Речицы, Светлогорска, Гродно.

На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся 14 «спортиков». Молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет работали на крупный интернет-магазин по продаже наркотиков. Они выполняли задания кураторов наркомаркета по наказанию недобросовестных курьеров. В качестве устрашения использовали биты, металлическую арматуру и цепи, перцовые баллончики. Установлены факты поджога и разрезания одежды, насильственных действий сексуального характера, обрезания волос, обливания зеленкой, похищения денег. «Спортики» запугивали курьеров и требовали извиниться перед наркомаркетом. Карательный процесс снимали на видеокамеру мобильного телефона и отправляли кураторам, после чего получали от них денежное вознаграждение. Среди обвиняемых – бывший школьник, учащиеся средне-специальных учреждений, представители рабочих специальностей. Потерпевшими признаны 15 жителей Гомеля и Гомельского района, Мозыря, Речицы, Светлогорска, Гродно. С санкции прокурора к двенадцати обвиняемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу, к двум – домашний арест.