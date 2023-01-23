Любительский караоке-конкурс «Голос Мозыря» вновь возвращается! Ежегодная музыкальная традиция развлекательного центра «Спутник» объединяет людей творческих и увлеченных. Одна из главных музыкальных битв года, как правило, приходится на начало весны. Прием заявок в сезоне-2023 продлится по 1 марта. Напомним, масштабный вокальный конкурс проводится в Мозыре уже несколько лет. Поиском музыкальных талантов организаторы «Голоса» в мозырском формате, как правило, занимаются в несколько этапов. Отборочный тур и полуфинал позволяют определить лучших исполнителей, способных создать настроение на сцене и дарить незабываемые впечатления и эмоции зрителям. Одно из главных отличий «Голоса» от других творческих конкурсов – участие в нем могут принимать все желающие, вне зависимости от уровня подготовки. Как профессионалы, так и любители. Жюри уделяет внимание не только мастерству исполнения, но и подходу вокалистов к оформлению номера, костюмам и пр. Заявки на участие в проекте принимаются по телефону: +375 29 731-61-91.