С праздником, спасатели!

19 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники органов и подразделений чрезвычайных ситуаций Республики Беларусь – смелые и решительные люди.

Укротители стихий быстрого реагирования. В обыденной и благополучной жизни мы редко вспоминаем о них. Чаще всего, когда оказываемся в беде, когда здоровье и жизнь нас или наших близких втиснуты в узкие рамки роковых минут. Тогда человек бросается к телефонной трубке и набирает три нужные ему цифры – 101. Диспетчеру поступает сообщение, звучит сигнал тревоги. В это время борцы с огнем надевают боевую одежду, дыхательный аппарат со сжатым воздухом, сапоги и пояс спасателя, берут карабин, топор… и все это в течение одной минуты. Игорь Наркевич спасает людей уже более 20-ти лет. Героем себя не считает, хотя и не раз рисковал жизнью. Говорит, работа такая.

От профессионализма, слаженности и выучки спасателей зависит все, что представляет в этом мире действительную ценность. В зависимости от происшествия, эти люди умеют мгновенно перевоплощаться в пожарного, водолаза или альпиниста.

По словам Игоря Николаевича, во многих случаях причинами пожаров становится банальная человеческая невнимательность. Непотушенные сигареты, оставленные без присмотра электроприборы, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности.

Спасатель – профессия, сопряженная с риском, требующая предельной организованности, знания своего дела и, зачастую, настоящего героизма. Но даже здесь найдется место вере, приметам и профессиональным ритуалам. А для успешного и качественного выполнения спасателями своей работы значимую роль играет физическая подготовка. Работники отряда постоянно ее совершенствуют: каждый день они выполняют различного рода упражнения на быстроту, силу, ловкость, выносливость, преодолевают полосу препятствий, сдают контрольные нормативы.

История отряда насчитывает множество примеров мужества и отваги спасателей, их самоотверженного и нелегкого труда во благо людей. И сегодня сотрудники органов и подразделений чрезвычайных ситуаций принимают многочисленные поздравления.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ