Кто-то приходит на спасательную станцию, а кто-то ездит на гребную базу. Тысячи мозырян окунаться на крещение сделали своей личной традицией

Тысячи мозырян окунаться на крещение сделали своей личной традицией. У каждого есть свое излюбленное место. Кто-то приходит на спасательную станцию, а кто-то ездит на гребную базу.

«Погода нынче вовсе не крещенская: снежка бы, да мороза покрепче!» – сетовали мозыряне, которые пришли окунуться в прорубь на великий праздник Крещение. Крещенские морозы испокон веков были зимним брендом, 2023 начался с аномалий, Припять разлилась, уровень воды растет по несколько десятков сантиметров в сутки, температура на улице плюсовая. Картинка за окном напоминает весну, хотя только середина января. Но крещенские купания состоятся при любой погоде, народная традиция. Хотя если углубиться в библейскую историю, то температура в реке Иордан, в которой был крещен Иисус, куда ежегодно приезжают десятки тысяч паломников, вполне комфортная для окунания, в районе 16 градусов, температура в Припяти даже в такую весеннюю погоду – чуть более 0, мозырянам не хватает морозного драйва. Согласно церковному канону, в этот день один из самых важных – это чин освящения воды, а еще, конечно же, молитвы.

Окунаться в освященную прорубь на Крещение – это народная традиция, которая обросла с годами устоявшимися верованиями. Считается, что вода в этот праздник обладает целебными свойствами, на целый год защищает от болезней и недугов. 14-летний Игнатий Адамич окунается уже второй год подряд.

Все, кто окунается на Крещение, говорят о невероятной бодрости и энергии, которую дает вода.

На гребной базе есть свои крещенские традиции. Тех, кто сюда приходит окунуться, угощают крепким чаем и аппетитной ухой.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ