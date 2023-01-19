Мозыряне празднуют Крещение Господне. Накануне вечером, 18 января, в Свято-Михайловском кафедральном соборе епископ Туровский и Мозырский Леонид совершил Божественную Литургию и великое освящение воды. После сотни мозырян Крестным ходом проследовали в парк, чтобы окунуться в освященную воду.

В Крещенский сочельник после Божественной литургии в Свято-Михайловском кафедральном соборе прошло великое освящение воды. Это особенный торжественный обряд. Во все времена и в разных концах земли люди наделяли воду множеством сакральных смыслов. Она растворяет, уничтожает, очищает, смывает и восстанавливает. После ритуала сотни мозырян Крестным ходом под праздничный звон колоколов и песнопение священнослужителей отправились в парк, чтобы поучаствовать в обряде освещения вод Припяти. Традиционно, все это действие происходило на территории спасательной станции. Первой в воды освященной реки окунулась представительница прекрасного пола. Глаза боятся, а ноги сами идут к проруби! Так говорили практически все, кто заходил в холодную воду. Единственное – что в этот вечер особо не радовало – погода. Крещенские морозы в этом году совсем не морозные.

У каждого, кто решил окунуться, были на то свои причины. Кто-то это делал из религиозных побуждений, а кто-то стимулировал, закалял свой иммунитет. Считается, что после такой вот «стрессовой» ситуации организм становится более привычен к низким температурам и устойчив к болезням. Как и полагается, за всем процессом наблюдали спасатели, рядом дежурили медики, а волонтеры Красного Креста заботливо укутывали людей полотенцами и наливали горячий чай. Горячим чаем напоили и своего председателя. Елена Мариненко, лидер мозырского движения Красного Креста в крещенском купании не новичок. Окуналась даже в реке Иордан. Интересно, что на купании в зимней купели сама церковь не настаивает. Обряд этот скорее народный. Но сами православные уверены: прорубь исцеляет от болезней и очищает от грехов.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Приписнов. ТКМ