Компания «Морс» подвела итоги рождественского розыгрыша, который стартовал еще в конце прошлого года. По его условиям два победителя, выполнившие все условия могут целый год пользоваться услугами провайдера совершенно бесплатно.

Розыгрыш провайдера «Морс» стартовал в конце декабря. В канун новогодних праздников компания решила порадовать своих подписчиков в инстаграм и разыграть сразу два приза: возможность бесплатного пользования комплексным тарифным планом «Вместе», включающим и пакет телевидения, и интернет, а так же отдельно телевизионный пакет. Вот так, в рождественский вечер в прямом эфире, на глазах у зрителей с помощью генератора случайных чисел определили двух победителей. Карина и Денис Витковские стали обладателями главного подарка. Этот год для молодых людей начался весьма успешно.

Молодые люди больше 10 лет являются абонентами «Морс». Даже меняя место жительства, остаются верными своему выбору.

Егор Рудько выйграл год бесплатного пользования пакетом телевидения. О своей удаче узнал не сразу.

Кстати, Егор тоже давний абонент провайдера «Морс». И свой выбор может легко объяснить.

Сюрпризы и приятные бонусы ждут абонентов Морса в течение всего года. А чтобы быть в курсе всех событий нужно просто подписаться на «Морс» в социальных сетях, учувствовать в розыгрышах и верить в свою удачу.