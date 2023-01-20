В центре внимания – ОАО «Беларускабель», «Мозырская швейная фабрика «Надэкс», «Мозырский машиностроительный завод»

Помощник Президента Беларуси – инспектор по Гомельской области Сергей Бартош, вместе с представителями Администрации Президента, Министерства экономики, Министерства труда и социальной защиты, Академии Наук, Национального банка прибыли на Мозырщину. Цель визита – ознакомительная. Накануне посетили ряд предприятий Гомельщины. В центре внимания в нашем районе – три предприятия: «Беларускабель», швейная фабрика «Надэкс» и машиностроительный завод. Техническое переоснащение, импортозамещение, инновационные проекты. Каждое из предприятий в непростых экономических реалиях выбрало для себя свой путь развития. Но конечная цель – стабильное получение прибыли и удовлетворение спроса потребителей. Те решения, которые принимались еще до всех кризисных времен, сегодня дают свой заметный результат.

2022 на «Беларускабеле» начинали как год планов. В середине года увидели, что это год возможностей. Закрыли 22-ой как год рекордов. И это при том, что на территории России более 300 кабельных заводов. Но мозырское соотношение «цена-качество» и технологические возможности позволяют выпускать эксклюзивную продукцию, с которой мозырские кабельщики уверенно чувствуют себя на рынке Российской Федерации. Сейчас набирают людей, ведь открывают новый цех. Оборудование еще под пленкой, но совсем скоро ввод в эксплуатацию.

На машиностроительном своя стратегия развития. Продукция завода представлена в России, Казахстане, подписан контракт с Башкортостаном. Завод вносит свою лепту в развитие города.

Швейная фабрика «Надекс», одно из двух предприятий Беларуси, специализирующееся на производстве классических деловых сорочек. Два направления работы – производство и реализация продукции под торговой маркой «Надекс» и оказание услуг пошива. Главная проблема – отток кадров. В 2022 году существенно подняли зарплату, ищут новые рынки сбыта. Конструктивный разговор на каждом из предприятий. Звучало много цифр, была аналитика. По результатам промышленного тура по области будет составлена общая картина.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ