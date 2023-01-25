Что грозит за подписку на экстремистские ТГ-каналы?

Эти мужчины уже столкнулись с неприятными последствиями подписок на определенные каналы и чаты в Telegram. Те самые, чей контент признан экстремистским. В 2022 году 65 жителей Мозырского района были привлечены к ответственности по статье 19.11 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Анонимность мессенджеров – серьезное заблуждение. Давно известно, отследить можно даже самые небольшие сообщества и установить личности подписчиков. Штраф и конфискация телефона, планшета или ноутбука – наказание самое мягкое. Любители вести активные переписки могут оказаться в ИВС и даже попасть в суд по уголовным статьям. Свериться, законна ли ваша виртуальная активность, можно по республиканскому списку экстремистских материалов. Его легко найти в Интернете.