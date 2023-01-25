В Мозыре собутыльник ударил второго ножом, потому что тот не хотел уходить из его дома

Вечером 23 января на площади Ленина возле фонтана прохожие увидели мужчину, истекающего кровью. Сообщили об этом в РОВД. Когда прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, пострадавший находился в машине скорой помощи. Медики сообщили, что у него колото-резанная рана. Мужчина рассказал, кто пырнул его ножом. Милиционеры сразу же отправились по указанному адресу на улицу Советскую. Подозреваемый забаррикадировался в квартире, дверь не открывал. Сотрудники патрульно-постовой службы проникли через окно, задержали его и установили хронологию событий. Двое мужчин, 57 и 59 лет, распивали спиртное. Хозяин стал выпроваживать гостя, тот не хотел уходить. Весомым аргументом распрощаться с надоедливым собутыльником стал удар ножом в область ягодичной зоны. Его гость получил уже на лестничной площадке. А хозяин после его ухода взял тряпку и ведро и тщательно помыл подъезд от следов крови, и лестничную клетку, и ступеньки, и даже перила, за которые держался раненый. Вещдоки были обнаружены в ванной комнате. На данный момент материалы находятся в Мозырском районном отделе Следственного комитета, где проводится проверка.