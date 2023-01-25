Резиновые сапоги вместо привычной обуви. Потоп на улице Майской

В редакцию телеканала вновь поступило обращение от жителей улицы Майской деревни Дрозды. Несколько лет люди страдают от бездорожья: невозможно подъехать к домам и с трудом удается просто пройти. Когда решатся проблемы местного населения, узнавала наша съемочная группа.

Резиновые сапоги вместо привычной обуви жители микрорайона «Дрозды-2» носят очень часто. Эту территорию начали застраивать около 10 лет назад. Один за одним появлялись частные дома, в некоторые заселялись семьи. Менялся архитектурный вид, проводились инженерные сети. Не коснулись до сих пор изменения только вот этого участка дороги на улице Майской.

От капризов погоды зависит не только состояние дороги. После дождей на участках и в подвальных помещениях домов стоит вода. Сказывается отсутствие «ливневки».

В управлении капитального строительства Мозырского района о ситуации рассказали, все работы на участке застройки «Дрозды-2» разделены на этапы – из-за его большой площади. Устройство ливневой канализации и благоустройство территории в этом списке – в самом конце!

Проблемный вопрос мог быть уже закрыт, но изменилось законодательство в этой сфере. И тут, как говорится, наша песня хороша – начинай сначала. Корректировка архитектурного проекта, согласование строительной документации, государственная экспертиза… Бюрократическая часть – процесс длительный, но без этого приступить к работам не возможно.

Дождутся ли жители Майской изменений в этом году, вопрос открытый. Пока идут дожди, местные превращаются в домоседов поневоле. Те, кто не может заселиться, просто ждут теплого сезона. Удовольствие от происходящего получают, разве что, маленькие дети. Когда меряют лужи сапожками.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ