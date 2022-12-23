Звездные шаги «Звездной страны»

Художественный руководитель детской студии «Звездная страна» Яна Новикова уже более 15ти лет доказывает – неталантливых детей просто нет. На занятиях ребята не только раскрывают способности к пению, но также борются с робостью и зажатостью. Ведь одного голоса зачастую недостаточно.

Название детской вокальной студии «Звездная страна» говорит само за себя. Художественный руководитель Яна Новикова каждого своего ученика ласково и гордо называет «наша маленькая звездочка». По сути, так оно и есть. У юных и талантливых начинающих артистов за плечами уже немало высоких наград дипломов различных фестивалей и конкурсов, в том числе международных. Последние два месяца были особенно щедрыми на различного рода конкурсы. Одним из самых волнующих и масштабных оказался отборочный тур на международный фестиваль «Витебск-2023», который проходит в рамках главного ежегодного культурного события – Славянского базара в Витебске. По словам Яны Анатольевны, принимать участие в отборочном туре было занятие, мягко говоря, волнительное. Особенно для восьмилетней Ксюши. Однако за пять лет занятий в студии, девочке удалось побороть страх сцены. И такие амбициозные планы практически у всех воспитанников студии. Их педагог уверена, неталантливых детей не бывает. Ко всем нужно найти верный подход и нужные слова. Каждый, кому от 4 и до 18 лет, может пройти прослушивание. Для этого необходимо позвонить по телефону +375- 29- 733- 39- 40, прийти во Дворец нефтепереработчиков, где находится студия, и исполнить свою любимую песню. А в январе следующего года откроются хобби классы для взрослых.

Екатерина Горбачёва, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ