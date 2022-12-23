ОАО «Мозырьсоль» — 40 лет!

ОАО «Мозырьсоль». Крупнейшее, стабильно работающее предприятие, название которого созвучно с названием города. 21 декабря заводу исполнилось 40 лет! Именно в этот день в 1982-м году была выпушена первая пачка мозырской соли класса экстра. Сегодня на «Мозырьсоль» продолжают работать люди, стаж работы которых равен истории предприятия. И каждый из них по праву гордится принадлежностью к семье полесских «солевиков».

Ассортимент предприятия «Мозырьсоль» в 2022-м – это более 100 позиций. Это соль йодированная для домашнего потребления и производственных предприятий, таблетированная и гранулированная – для смягчения воды в системах водоочистки. А также посолочно-нитритная смесь для изготовления мясной продукции. Отличительная особенность мозырской соли – это, в первую очередь, ее чистота. Объемы производства предприятие увеличивает каждый год, и даже в самых сложных экономических условиях. Сейчас эта цифра – 670 тысяч тон в год! Новые строгие подходы к технологической дисциплине, техническое перевооружение, грамотные управленческие решения. Как результат – успехи в экспорте (сегодня мозырскую соль отправляют в 15 стран мира!), увеличение прибыли и повышение зарплаты работников в два раза! Для молодого поколения попасть в коллектив «солевиков» — большая удача.

Главным оценщиком для ОАО «Мозырьсоль», как и 40 лет назад, является потребитель. Завод развивается, модернизирует производство, внедряя современные технологии, при этом уделяя внимании охране труда, социальному развитию и заботе о каждом члене коллектива. Все для того, чтобы не стоять на месте.

На протяжении многих тысячелетий соль ставила перед инженерами сложнейшие задачи, заставляя их изобретать самые причудливые, но в то же время и весьма хитроумные машины. Ради перевозки соли были предприняты одни из наиболее грандиозных общественных работ в истории. Солеварение находилось на переднем крае развития химии и геологии. Прокладывались новые торговые пути, заключались союзы, крепли империи и бушевали революции. И все это ради вещества, наполняющего океан, образующего корку на дне озер и обильно залегающего в большей части геологических пород. Все ради соли. Которую теперь в современных условиях уже 40 лет добывают и производят специалисты ОАО «Мозырьсоль». Нынешние достижения радуют, а впереди новые высокие рубежи. Результаты, с которыми трудовой коллектив ОАО «Мозырьсоль» встречает свой 40-летний юбилей доказывают – у предприятия есть большой потенциал развития.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ